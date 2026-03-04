Ричмонд
Российский командир рассказал, какие цели чаще всего поражали БПЛА

РИА Новости: одна из российских рот с начала года уничтожила семь танков ВСУ.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 4 мар — РИА Новости. Командир российской разведывательно-ударной роты с позывным «Хан» рассказал РИА Новости, что с начала года у ВСУ было уничтожено семь самоходных артиллерийских установок и танков, почти 70 единиц автомобильного транспорта и большое количество других военных целей противника.

Командир разведывательно-ударной роты 1-го батальона 75-го отдельного полка беспилотных систем «Южной» группировки ВС РФ назвал успехи подразделения колоссальными.

«С начала года было уничтожено танков и САУ — семь штук, 15 станций РЭБ (радиоэлектронной борьбы), 69 единиц автомобильного транспорта, 149 антенн управления БПЛА, 81 разведывательный беспилотник, а также живая сила противника», — сообщил «Хан».

Командир роты уточнил, что вверенные ему расчеты имеют на вооружении FPV-дроны коптерного типа на радиоуправлении и на оптоволокне, а также FPV-дроны самолетного типа «Молния-2».

