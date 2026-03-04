Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американский сенатор предсказал бесконечную войну из-за атаки США на Иран

Американский сенатор Шумер предрек бесконечную войну после атаки на Иран.

ВАШИНГТОН, 4 мар — РИА Новости. Лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер после закрытой встречи министров с законодателями по теме американской атаки на Иран предсказал, что она приведет к бесконечной войне.

Госсекретарь США Марко Рубио, министр войны Пит Хегсет, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и председатель Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэн Кейн ранее провели закрытую встречу с законодателями.

«Вы закончите бесконечной войной и проблемами всех разновидностей», — сказал Шумер журналистам.

По его словам, после встречи не появилось ощущения, что у администрации есть четкий и последовательный план.

«Снова ответы были неудовлетворительными, они меняют цели, каждый раз они новые, новые ответы каждый день», — сказал Шумер.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше