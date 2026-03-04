Американский сенатор предсказал бесконечную войну из-за атаки США на Иран

Госсекретарь США Марко Рубио, министр войны Пит Хегсет, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и председатель Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэн Кейн ранее провели закрытую встречу с законодателями.
«Вы закончите бесконечной войной и проблемами всех разновидностей», — сказал Шумер журналистам.
По его словам, после встречи не появилось ощущения, что у администрации есть четкий и последовательный план.
«Снова ответы были неудовлетворительными, они меняют цели, каждый раз они новые, новые ответы каждый день», — сказал Шумер.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.