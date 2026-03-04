Ричмонд
Взрывы прогремели в Тегеране

В иранском Тегеране были слышны звуки взрывов.

В иранском Тегеране были слышны звуки взрывов.

Об этом сообщает агентство Tasnim.

Часом ранее в CBS писали, что бомбардировщики B-2 наносят удары по объектам КСИР в Иране.

Глава американского Центрального командования, генерал Брэдли Купер, в свою очередь, заявил, что Соединённые Штаты в рамках военной операции наносят удары по Ирану круглосуточно.

