Взрывы прогремели в Тегеране

В иранском Тегеране были слышны звуки взрывов.
Об этом сообщает агентство Tasnim.
Часом ранее в CBS писали, что бомбардировщики B-2 наносят удары по объектам КСИР в Иране.
Глава американского Центрального командования, генерал Брэдли Купер, в свою очередь, заявил, что Соединённые Штаты в рамках военной операции наносят удары по Ирану круглосуточно.
Узнать больше по теме
КСИР: армия Ирана и инструмент внешней политики
КСИР — одна из самых влиятельных структур в Иране, сочетающая военные и политические. Корпус стражей исламской революции формально считается частью вооруженных сил страны, но фактически играет самостоятельную роль в принятии стратегических решений и подчиняется напрямую верховному лидеру. В материале — главная информация об этом объединении.Читать дальше