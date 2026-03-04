Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США заявили, что в Персидском заливе не осталось ни одного иранского корабля

Глава Центрального командования ВС Соединенных Штатов Брэд Купер отметил, что Вашингтон продолжит проводить операции по динамическому наведению на цели.

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. /ТАСС/. Глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер утверждает, что иранских кораблей не осталось в Персидском заливе.

«На сегодняшний день в Персидском заливе, Ормузском проливе или Оманском заливе нет ни одного иранского корабля, и мы не остановимся. Мы продолжим проводить операции по динамическому наведению на цели», — заявил Купер.

2 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) пригрозил «сжечь» любой танкер, который попытается пройти через Ормузский пролив. С таким заявлением выступил советник командующего КСИР генерал-майор Эбрахим Джабари.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись цели США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше