В США заявили, что в Персидском заливе не осталось ни одного иранского корабля

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. /ТАСС/. Глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер утверждает, что иранских кораблей не осталось в Персидском заливе.
«На сегодняшний день в Персидском заливе, Ормузском проливе или Оманском заливе нет ни одного иранского корабля, и мы не остановимся. Мы продолжим проводить операции по динамическому наведению на цели», — заявил Купер.
2 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) пригрозил «сжечь» любой танкер, который попытается пройти через Ормузский пролив. С таким заявлением выступил советник командующего КСИР генерал-майор Эбрахим Джабари.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись цели США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.