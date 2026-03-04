Пентагон заявил об уничтожении сотен иранских пусковых установок

«Мы нанесли серьезный ущерб ПРО Ирана и уничтожили сотни иранских пусковых установок для баллистических ракет и дронов», — говорится в опубликованном видеообращении Купера.
По его словам, в ударах по Ирану участвуют бомбардировщики В-1 и В-2, которые нацелились на объекты глубоко внутри Ирана, и В-52, который нанес удар по постам командования.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.