Пентагон заявил об уничтожении сотен иранских пусковых установок

Пентагон: США нанесли серьезный ущерб ПРО Ирана.

ВАШИНГТОН, 4 мар — РИА Новости. США в ходе атаки на Иран поразили сотни пусковых ракетных установок, утверждает глава центрального командования Пентагона Брэд Купер.

«Мы нанесли серьезный ущерб ПРО Ирана и уничтожили сотни иранских пусковых установок для баллистических ракет и дронов», — говорится в опубликованном видеообращении Купера.

По его словам, в ударах по Ирану участвуют бомбардировщики В-1 и В-2, которые нацелились на объекты глубоко внутри Ирана, и В-52, который нанес удар по постам командования.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

