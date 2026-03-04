Иран заявил об установлении полного контроля над Ормузским проливом

Заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Акбарзаде заявил, что иранские военные установили полный контроль над Ормузским проливом.
«В настоящее время Ормузский пролив находится под полным контролем ВМС КСИР Ирана», — цитирует его агентство Fars.
По словам Акбарзаде, движение нефтяных, коммерческих и рыболовных судов в данный момент через акваторию стало невозможным.
Согласно данным портала для отслеживания судов Vesselfinder, по обе стороны Ормузского пролива скопились десятки танкеров и грузовых судов.
При этом журналист телеканала Fox News Дженнифер Гриффин утверждает, что, согласно заявлению Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ), Ормузский пролив по-прежнему открыт для гражданского судоходства.