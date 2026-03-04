Ричмонд
Иран заявил об установлении полного контроля над Ормузским проливом

Заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Акбарзаде заявил, что иранские военные установили полный контроль над Ормузским проливом.

«В настоящее время Ормузский пролив находится под полным контролем ВМС КСИР Ирана», — цитирует его агентство Fars.

По словам Акбарзаде, движение нефтяных, коммерческих и рыболовных судов в данный момент через акваторию стало невозможным.

Согласно данным портала для отслеживания судов Vesselfinder, по обе стороны Ормузского пролива скопились десятки танкеров и грузовых судов.

При этом журналист телеканала Fox News Дженнифер Гриффин утверждает, что, согласно заявлению Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ), Ормузский пролив по-прежнему открыт для гражданского судоходства.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше