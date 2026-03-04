Эксперт Кузякин: четыре года СВО ничему не научили противников Ирана

«Еще недавно Израиль и США считались лидерами военных технологий. Однако так называемая третья технологическая лига войны, характеризуемая дешевой элементной базой, открытым программным обеспечением, недорогими материалами и простотой сборки изделий, оказалась ими полностью проигнорирована. Четыре года войны на Украине, которая ведется именно такими средствами ничему не научили врагов Ирана. В то время как Иран сделал ставку на новые типы вооружений: доступных, простых в сборке и применении, бесплатных с точки зрения ПО и как оказалось чудовищно эффективных», — сказал эксперт.
По словам Кузякина, Иран стал единственной страной, сделавшей правильные выводы из конфликта на Украине. «Пока остальные с удивлением и непониманием смотрели в интернете ролики применения “Гераней”, FPV-дронов и морских БЭКов, Иран ковал технологический щит современной войны дронов. Иран прекрасно понимал свое положение в грядущем конфликте и приготовился к ответным действиям технически и политически», — отметил он.
28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. Позднее иранское агентство Mehr информировало, что исламская республика нанесла ответный удар по военным базам США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Страны региона закрывают свое воздушное пространство, авиакомпании приостанавливают рейсы.