Эксперт Кузякин: четыре года СВО ничему не научили противников Ирана

«Еще недавно Израиль и США считались лидерами военных технологий. Однако так называемая третья технологическая лига войны, характеризуемая дешевой элементной базой, открытым программным обеспечением, недорогими материалами и простотой сборки изделий, оказалась ими полностью проигнорирована. Четыре года войны на Украине, которая ведется именно такими средствами ничему не научили врагов Ирана. В то время как Иран сделал ставку на новые типы вооружений: доступных, простых в сборке и применении, бесплатных с точки зрения ПО и как оказалось чудовищно эффективных», — сказал эксперт.