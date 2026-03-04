Вассерман: Иран несомненно будет мстить США и Израилю

«То, что Иран будет мстить, не вызывает сомнений. И я бы на месте президента США Дональда Трампа не поддавался на провокации израильского премьера Нетаньяху», — отметил он.
При этом Вассерман добавил, что у иранцев существует многовековой опыт мести, и это хорошо всем известно.
«И они изобретательны в своей мести…», — сказал парламентарий.
Посол Ирана в России Казем Джалали ранее заявил, что убившие школьниц в Иране военные преступники понесут наказание.
