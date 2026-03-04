Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вассерман: Иран несомненно будет мстить США и Израилю

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман выразил мнение в беседе с aif.ru, что Иран будет изобретательно мстить Израилю и США за атаку.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман выразил мнение в беседе с aif.ru, что Иран будет изобретательно мстить Израилю и США за атаку.

«То, что Иран будет мстить, не вызывает сомнений. И я бы на месте президента США Дональда Трампа не поддавался на провокации израильского премьера Нетаньяху», — отметил он.

При этом Вассерман добавил, что у иранцев существует многовековой опыт мести, и это хорошо всем известно.

«И они изобретательны в своей мести…», — сказал парламентарий.

Посол Ирана в России Казем Джалали ранее заявил, что убившие школьниц в Иране военные преступники понесут наказание.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше