И.о. заммэра Хабаровска по социальным вопросам Татьяна Матвеенкова. Досье

В сфере здравоохранения в приоритете у нового заммэра будут модернизация поликлиник, организация профилактических мероприятий, реализация программ диспансеризации и вакцинации. В области культуры и спорта — проведение городских мероприятий, обновление домов культуры, развитие спортивной инфраструктуры. По социальной защите — поддержка малообеспеченных семей, пенсионеров, людей с инвалидностью и ветеранов СВО, а также администрирование выплат и программ. Кроме того, Матвеенкова будет участвовать в формировании бюджета по социальным статьям и представлять отчётность мэру Хабаровска.