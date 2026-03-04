Ричмонд
И.о. заммэра Хабаровска по социальным вопросам Татьяна Матвеенкова. Досье

Татьяна Борисовна Матвеенкова назначена исполняющей обязанности заместителя мэра Хабаровска по социальным вопросам. Соответствующая информация размещена на официальном сайте администрации города в начале марта 2026 года. Назначение не анонсировалось заранее, однако выглядит закономерным с учетом её многолетней работы в системе образования и органов местного самоуправления — теперь чиновнице предстоит курировать ключевые направления социальной сферы краевого центра.

Источник: Мэрия Хабаровска

Где училась и работала Татьяна Матвеенкова?

Татьяна Борисовна Матвеенкова родилась в 1971 году в Комсомольске-на-Амуре. В 1993 году окончила Комсомольский-на-Амуре государственный педагогический институт по специальности «Педагогика и методика начального обучения». Профессиональный путь начала в школе. Работала учителем начальных классов, затем заняла должность заместителя директора, позже возглавила школу № 83 в Хабаровске.

В 2009 году получила второе высшее образование в Дальневосточной академии государственной службы по направлению «Государственное и муниципальное управление». После этого перешла на работу в управление образования администрации Хабаровска. В муниципальной системе проработала более пяти лет, курируя организационные и методические вопросы.

С 2020 года Матвеенкова возглавляла управление образования мэрии Хабаровска. В этот период в городе проводились изменения в школьной системе, внедрялись цифровые решения, реализовывались программы поддержки педагогов.

Её управленческий стаж превышает два десятилетия. Среди профессиональных наград — звание «Почётный работник образования Российской Федерации».

Что с предыдущим заммэра по социальным вопросам?

Антон Ярошенко занимал пост заместителя мэра Хабаровска по социальным вопросам с декабря 2024 года по январь 2026 года — он уволился по собственному желанию. После его ухода должность оставалась вакантной несколько недель.

Ярошенко пришёл в администрацию с опытом работы в бизнесе и управлении. В период его работы реализовывались проекты в сфере образования и здравоохранения — при этом часть программ столкнулась с переносом сроков. Уход чиновника прошёл без публичных конфликтов и совпал с внутренними организационными изменениями в структуре мэрии.

С января 2026 года обязанности Ярошенко распределили между другими заместителями мэра. Такой формат распределения обязанностей поддерживал функционирование системы, однако не позволял выстроить целостное руководство социальным блоком. Назначение Матвеенковой стало ключевым шагом к восстановлению устойчивого управления.

Чем Матвеенкова будет заниматься на новой должности?

В статусе исполняющей обязанности заместителя мэра по социальным вопросам Татьяна Матвеенкова будет курировать образование, здравоохранение, культуру, спорт и социальную защиту населения. В зоне её нынешней ответственности ответственности — контроль реализации муниципальных программ, взаимодействие с профильными учреждениями и исполнение федеральных и региональных проектов.

В сфере здравоохранения в приоритете у нового заммэра будут модернизация поликлиник, организация профилактических мероприятий, реализация программ диспансеризации и вакцинации. В области культуры и спорта — проведение городских мероприятий, обновление домов культуры, развитие спортивной инфраструктуры. По социальной защите — поддержка малообеспеченных семей, пенсионеров, людей с инвалидностью и ветеранов СВО, а также администрирование выплат и программ. Кроме того, Матвеенкова будет участвовать в формировании бюджета по социальным статьям и представлять отчётность мэру Хабаровска.

Новая должность позволит нынешней и.о. заммэра объединить годы накопленного управленческого опыта в образовании с другими направлениями социальной политики.