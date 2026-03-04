И.о. заммэра Хабаровска по социальным вопросам Татьяна Матвеенкова. Досье

Где училась и работала Татьяна Матвеенкова?
Татьяна Борисовна Матвеенкова родилась в 1971 году в Комсомольске-на-Амуре. В 1993 году окончила Комсомольский-на-Амуре государственный педагогический институт по специальности «Педагогика и методика начального обучения». Профессиональный путь начала в школе. Работала учителем начальных классов, затем заняла должность заместителя директора, позже возглавила школу № 83 в Хабаровске.
В 2009 году получила второе высшее образование в Дальневосточной академии государственной службы по направлению «Государственное и муниципальное управление». После этого перешла на работу в управление образования администрации Хабаровска. В муниципальной системе проработала более пяти лет, курируя организационные и методические вопросы.
С 2020 года Матвеенкова возглавляла управление образования мэрии Хабаровска. В этот период в городе проводились изменения в школьной системе, внедрялись цифровые решения, реализовывались программы поддержки педагогов.
Её управленческий стаж превышает два десятилетия. Среди профессиональных наград — звание «Почётный работник образования Российской Федерации».
Что с предыдущим заммэра по социальным вопросам?
Антон Ярошенко занимал пост заместителя мэра Хабаровска по социальным вопросам с декабря 2024 года по январь 2026 года — он уволился по собственному желанию. После его ухода должность оставалась вакантной несколько недель.
Ярошенко пришёл в администрацию с опытом работы в бизнесе и управлении. В период его работы реализовывались проекты в сфере образования и здравоохранения — при этом часть программ столкнулась с переносом сроков. Уход чиновника прошёл без публичных конфликтов и совпал с внутренними организационными изменениями в структуре мэрии.
С января 2026 года обязанности Ярошенко распределили между другими заместителями мэра. Такой формат распределения обязанностей поддерживал функционирование системы, однако не позволял выстроить целостное руководство социальным блоком. Назначение Матвеенковой стало ключевым шагом к восстановлению устойчивого управления.
Чем Матвеенкова будет заниматься на новой должности?
В статусе исполняющей обязанности заместителя мэра по социальным вопросам Татьяна Матвеенкова будет курировать образование, здравоохранение, культуру, спорт и социальную защиту населения. В зоне её нынешней ответственности ответственности — контроль реализации муниципальных программ, взаимодействие с профильными учреждениями и исполнение федеральных и региональных проектов.
В сфере здравоохранения в приоритете у нового заммэра будут модернизация поликлиник, организация профилактических мероприятий, реализация программ диспансеризации и вакцинации. В области культуры и спорта — проведение городских мероприятий, обновление домов культуры, развитие спортивной инфраструктуры. По социальной защите — поддержка малообеспеченных семей, пенсионеров, людей с инвалидностью и ветеранов СВО, а также администрирование выплат и программ. Кроме того, Матвеенкова будет участвовать в формировании бюджета по социальным статьям и представлять отчётность мэру Хабаровска.
Новая должность позволит нынешней и.о. заммэра объединить годы накопленного управленческого опыта в образовании с другими направлениями социальной политики.