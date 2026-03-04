Ричмонд
Россия и Китай выступили против американской программы работы СБ ООН на март

Россия и Китай выступили против принятия программы работы председательства США в Совбезе ООН, сообщили в постпредстве России при Всемирной Организации.

Россия и Китай выступили против принятия программы работы председательства США в Совбезе ООН, сообщили в постпредстве России при Всемирной Организации.

Причиной стало включение в программу американской стороной брифинга комитета СБ 1737 по «санкциям» в отношении Ирана.

«Мы были вынуждены пойти на этот шаг в связи с тем, что в подготовленном США проекте документа фигурировал брифинг Комитета СБ 1737 по “санкциям” в отношении Ирана, работа которого якобы была возобновлена в сентябре 2025 года в результате запуска Великобританией, Францией и Германией механизма восстановления действия антииранских резолюций СБ (так называемого “снэпбэка”)», — говорится в заявлении постпредства России.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что агрессия США и Израиля против Ирана направлена на уничтожение неудобного им государства.

Также Небензя назвал операцию против Ирана предательством дипломатии.

Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин назвал выступление Небензи в СБ ООН по Ирану жёстким и чётким.

