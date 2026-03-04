«Не спеша уничтожают». На Западе заявили об ужасе от новых вооружений Ирана

«А затем следующий этап. Это переход к более современным, сложным и быстрым технологиям. Системы ПВО Израиля не справляются с целями, летящими быстрее скорости в четыре Маха. Поэтому все, что быстрее, вряд ли будет перехвачено. А затем третий этап. Его суть в том, что у Ирана появились новые беспилотники. Мы видели гиперзвуковые ракеты с несколькими боеголовками. Появились новые виды вооружений, потому что раньше, насколько мне известно, мы не видели у них кассетных боеголовок. И конечная цель, как мне кажется, — вытеснить США с Ближнего Востока, и этот процесс уже идет», — подытожил эксперт.