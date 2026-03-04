Ричмонд
«Не спеша уничтожают». На Западе заявили об ужасе от новых вооружений Ирана

Аналитик Крук: Иран начинает применять новые виды вооружений.

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Иранские силы, стремясь вытеснить США с Ближнего Востока, начинают применять новые виды вооружений, заявил британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала.

«Государства Персидского залива почти полностью исчерпали свои системы воздушного развертывания. Есть очевидные признаки: иранские дроны свободно летают над Дубаем и другими объектами. Так что теперь иранцы могут не спеша уничтожать американские базы — и в значительной степени именно это и происходит. США эвакуируют несколько баз. Пострадали объекты Пятого флота США», — отметил он.

По словам Крука, Иран поэтапно переходит к применению все более совершенных и смертоносных видов вооружений.

«А затем следующий этап. Это переход к более современным, сложным и быстрым технологиям. Системы ПВО Израиля не справляются с целями, летящими быстрее скорости в четыре Маха. Поэтому все, что быстрее, вряд ли будет перехвачено. А затем третий этап. Его суть в том, что у Ирана появились новые беспилотники. Мы видели гиперзвуковые ракеты с несколькими боеголовками. Появились новые виды вооружений, потому что раньше, насколько мне известно, мы не видели у них кассетных боеголовок. И конечная цель, как мне кажется, — вытеснить США с Ближнего Востока, и этот процесс уже идет», — подытожил эксперт.

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.

По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.

В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
