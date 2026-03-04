Ричмонд
Минюст США отрицает подготовку обвинений против Родригес

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Министерство юстиции США отвергло утверждения о намерении американской администрации предъявить уполномоченному президенту Венесуэлы Делси Родригес обвинения в коррупции и отмывании денег. Соответствующую публикацию разместил в X первый заместитель министра юстиции США Тодд Бланш.

Источник: Reuters

Материал агентства Reuters, в котором излагались сведения о якобы подготовке американской администрацией обвинений против Родригес, он назвал «абсолютной ложью». «Не понимаю, как подобные фейковые новости доходят до публикации», — добавил замглавы Минюста США, выполняющего в стране функции генеральной прокуратуры.

Ранее Reuters сообщило со ссылкой на источники, что американская администрация разрабатывает проект обвинительного заключения против уполномоченного президента Венесуэлы с целью усиления давления на Каракас. По данным агентства, Минюст США «подготовил возможные обвинения в коррупции и отмывании средств» против Родригес, доведя до ее сведения, что она «рискует преследованием, если не продолжит удовлетворять требования» администрации президента Дональда Трампа.

3 января в Вашингтоне сообщили о проведении военной операции в Каракасе, в результате которой американскими военными были захвачены президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с супругой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента. Американская администрация утверждала, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты.

