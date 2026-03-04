Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пентагон насчитал 500 баллистических ракет, запущенных Ираном

Пентагон насчитал 500 ракет и более двух тсяч дронов, запущенных Ираном.

ВАШИНГТОН, 4 мар — РИА Новости. Иран якобы запустил более 500 баллистических ракет и более 2 тысяч беспилотников в ответ на атаку США, утверждает глава центрального командования Пентагона Брэдли Купер.

«Иранский режим запустил более 500 баллистических ракет и более 2 тысяч дронов», — заявил Купер в видеообращении.

По его словам, силы США «охотятся за последними оставшимися мобильными пусковыми установками для баллистических ракет», чтобы уничтожить возможности Ирана по запуску.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше