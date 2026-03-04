Пентагон насчитал 500 баллистических ракет, запущенных Ираном

«Иранский режим запустил более 500 баллистических ракет и более 2 тысяч дронов», — заявил Купер в видеообращении.
По его словам, силы США «охотятся за последними оставшимися мобильными пусковыми установками для баллистических ракет», чтобы уничтожить возможности Ирана по запуску.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
