Марочко: ВС РФ с освобождением Бобылевки отодвинули ВСУ на 1 км от госграницы

Ширина фронта составляет около 2 км, сообщил военный эксперт.

ЛУГАНСК, 4 марта. /ТАСС/. Российские бойцы, освободив Бобылевку в Сумской области, отодвинули подразделения ВСУ на 1 км от государственной границы РФ. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«С освобождением Бобылевки мы открываем очередной новый участок для формирования буферной зоны между Сумской областью и курским приграничьем. Естественно, это задел на будущее. Сейчас по той информации, которая у меня есть, мы примерно на 1 км отошли от границ Российской Федерации. Ширина фронта составляет порядка 2 км», — сказал он.

Марочко считает, что российские силы в ближайшее время могут расширить буферную зону на данном участке, поскольку «наши военнослужащие показывают здесь довольно-таки серьезные результаты».

Минобороны РФ сообщило об установлении контроля над Бобылевкой в Сумской области 3 марта.