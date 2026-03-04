Марочко: ВС РФ с освобождением Бобылевки отодвинули ВСУ на 1 км от госграницы

«С освобождением Бобылевки мы открываем очередной новый участок для формирования буферной зоны между Сумской областью и курским приграничьем. Естественно, это задел на будущее. Сейчас по той информации, которая у меня есть, мы примерно на 1 км отошли от границ Российской Федерации. Ширина фронта составляет порядка 2 км», — сказал он.