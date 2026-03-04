КСИР заявил о полном контроле Ирана над Ормузским проливом

«ВМС КСИР неоднократно предупреждали, что проход через Ормузский пролив сейчас небезопасен, однако 10 танкеров так и не прислушались к нашим требованиям и были уничтожены при помощи ракет и беспилотников. В настоящий момент Иран полностью контролирует пролив», — подчеркнул Акбарзаде, слова которого приводит агентство Fars.