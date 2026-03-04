Ричмонд
NewsNation: ряд стран предупреждал США о необходимости ввода войск в Иран

Арабские союзники США предупреждали о возможной необходимости ввода войск в Иран в случае начала военных действий.

Источник: Аргументы и факты

Арабские союзники США предупреждали о возможной необходимости ввода войск в Иран в случае начала военных действий, отмечая, что операция может затянуться. Об этом сообщает телеканал NewsNation.

Источник подчеркнул, что даже ограниченные военные действия могут потребовать значительных ресурсов и времени, делая задачу гораздо сложнее, чем ожидалось изначально. Арабские союзники предупреждали о рисках, связанных с затяжным конфликтом.

В то же время, государственный секретарь США Марко Рубио уточнил, что на данный момент наземная операция в Иране не планируется, хотя президент страны оставляет этот вариант открытым для достижения поставленных целей.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил о планах усилить военные действия против Ирана.

