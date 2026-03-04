Посол Джалали заявил о наказании для виновных в гибели 165 школьниц в Иране

«Ракетные обстрелы гражданских районов в Минабе и Ламерде, особенно обстрел начальной школы для девочек “Шаджаре Таиба”, в результате которого погибли 165 учениц, являются явным нарушением международного гуманитарного права», — приводит слова посла ТАСС.
Джалали сослался на Четвёртую Женевскую конвенцию и Первый дополнительный протокол. Он отметил, что игнорирование принципа разделения военных и гражданских целей, несоблюдение соразмерности и отсутствие мер предосторожности делают эту атаку военным преступлением. Организаторы и исполнители удара понесут международную уголовную ответственность, подчеркнул он.
Напомним, 165 человек погибли при ударе по школе для девочек в иранском городе Минаб. Ещё 96 человек получили ранения. Генштаб Вооружённых сил Ирана возложил ответственность за трагедию на США и указал на ключевую роль Вашингтона в эскалации конфликта. Глава иранского МИД в разговоре с Сергеем Лавровым сообщил российскому коллеге о масштабах трагедии и заявил, что Тегеран оставляет за собой право на ответные действия. Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал удар по школе варварским.
