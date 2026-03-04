Ричмонд
Посол Джалали заявил о наказании для виновных в гибели 165 школьниц в Иране

Военные преступники, ответственные за гибель 165 девочек при ударе по начальной школе на юге Ирана, понесут наказание. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Российской Федерации Казем Джалали.

Источник: Life.ru

«Ракетные обстрелы гражданских районов в Минабе и Ламерде, особенно обстрел начальной школы для девочек “Шаджаре Таиба”, в результате которого погибли 165 учениц, являются явным нарушением международного гуманитарного права», — приводит слова посла ТАСС.

Джалали сослался на Четвёртую Женевскую конвенцию и Первый дополнительный протокол. Он отметил, что игнорирование принципа разделения военных и гражданских целей, несоблюдение соразмерности и отсутствие мер предосторожности делают эту атаку военным преступлением. Организаторы и исполнители удара понесут международную уголовную ответственность, подчеркнул он.

Напомним, 165 человек погибли при ударе по школе для девочек в иранском городе Минаб. Ещё 96 человек получили ранения. Генштаб Вооружённых сил Ирана возложил ответственность за трагедию на США и указал на ключевую роль Вашингтона в эскалации конфликта. Глава иранского МИД в разговоре с Сергеем Лавровым сообщил российскому коллеге о масштабах трагедии и заявил, что Тегеран оставляет за собой право на ответные действия. Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал удар по школе варварским.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше