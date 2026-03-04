Посол Джалали заявил о наказании для виновных в гибели 165 школьниц в Иране

Напомним, 165 человек погибли при ударе по школе для девочек в иранском городе Минаб. Ещё 96 человек получили ранения. Генштаб Вооружённых сил Ирана возложил ответственность за трагедию на США и указал на ключевую роль Вашингтона в эскалации конфликта. Глава иранского МИД в разговоре с Сергеем Лавровым сообщил российскому коллеге о масштабах трагедии и заявил, что Тегеран оставляет за собой право на ответные действия. Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал удар по школе варварским.