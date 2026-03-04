ЦАХАЛ направила дополнительные силы на юг Ливана, пишут СМИ

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) направила дополнительные силы на юг Ливана после отвода ливанских военных с ряда позиций, пишет газета Washington Post со ссылкой на ливанских военных чиновников.
Ранее ливанская газета Al-Akhbar сообщила, что ливанская армия отвела свои силы из ряда опорных пунктов на границе с Израилем после того, как командование получило информацию о решении израильской армии занять часть территории у пяти оккупированных высот с целью не допустить проведение наземных операций бойцов «Хезболлах».
«Израиль перебросил дополнительные войска в южный Ливан, тогда как ливанская армия отступила как минимум с 25 позиций», — говорится в публикации.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.