ЦАХАЛ направила дополнительные силы на юг Ливана, пишут СМИ

WP: ЦАХАЛ направила в Ливан дополнительные силы после отвода ливанских военных.

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) направила дополнительные силы на юг Ливана после отвода ливанских военных с ряда позиций, пишет газета Washington Post со ссылкой на ливанских военных чиновников.

Ранее ливанская газета Al-Akhbar сообщила, что ливанская армия отвела свои силы из ряда опорных пунктов на границе с Израилем после того, как командование получило информацию о решении израильской армии занять часть территории у пяти оккупированных высот с целью не допустить проведение наземных операций бойцов «Хезболлах».

«Израиль перебросил дополнительные войска в южный Ливан, тогда как ливанская армия отступила как минимум с 25 позиций», — говорится в публикации.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.

МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.

