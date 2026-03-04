Россиянам за неприятный запах в квартире грозит штраф до 20 тысяч рублей

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова рассказала, что неприятный запах в квартире может быть следствием нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений, за что россияне могут получить штраф до 20 тыс. рублей.
«Это может быть содержание животного без надлежащего ухода, отсутствие надлежащей уборки, несвоевременный вынос мусора и так далее. За такое нарушение физическому лицу грозит штраф в размере от 500 до 1 тыс. рублей», — цитирует эксперта РИА Новости.
При этом для юридических лиц штраф в разы выше: от десяти тысяч до 20 тыс. рублей.
Кроме того, отмечается, что в случае запаха, вызванного наличием животных в квартире питомцев могут изъять у хозяина путём выкупа.
