Россиянам за неприятный запах в квартире грозит штраф до 20 тысяч рублей

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова рассказала, что неприятный запах в квартире может быть следствием нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений, за что россияне могут получить штраф до 20 тыс. рублей.