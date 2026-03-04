Ричмонд
В США раскрыли, сколько тысяч военных участвуют в операции против Ирана

Глава американского Центрального командования генерал Брэдли Купер сообщил, что в операции против Ирана задействованы свыше 50 тысяч военнослужащих и 200 истребителей. В ближайшие дни к ним присоединятся дополнительные подразделения.

Генерал рассказал в видеообращении в социальной сети Х, что помимо военных и истребителей, в операции также участвуют два авианосца и бомбардировщики США. Купер добавил, что скоро прибудут новые силы.

«Эти силы несут колоссальную огневую мощь, что представляет собой крупнейшее наращивание военного присутствия США на Ближнем Востоке за целое поколение», — сказал генерал.

Ранее сообщалось, что американские военные ударили по Ирану межконтинентальными стратегическими бомбардировщиками B-52H Stratofortress. Их беспосадочный перелёт из США до Ирана и обратно обеспечили самолёты-заправщики ВВС США.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

