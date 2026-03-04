Косачев: гражданских надо вывести «из-под военной угрозы» на Ближнем Востоке

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Гражданские лица и объекты гражданской инфраструктуры, которые страдают в ходе конфликта на Ближнем Востоке, должны быть «выведены из-под военной угрозы». Такое мнение в беседе с ТАСС высказал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.
«Я рассчитываю на то, что этот сюжет [нанесение ударов по гражданской инфраструктуре] как можно быстрее сойдет на нет, потому что, вне всякого сомнения, гражданские лица и объекты гражданской инфраструктуры должны быть выведены из-под военной угрозы с любой стороны. А то, что касается обмена ударами по объектам военной инфраструктуры, они, очевидно, неизбежны, они будут продолжаться, с моей точки зрения, до тех пор, пока на это будет хватать военного потенциала у той и у другой стороны», — считает парламентарий.
При этом сенатор отметил, что ответные удары Ирана, которые наносятся не прицельно по военным объектам США в странах региона, а в том числе по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры, выглядят «крайне странными». «Либо это свидетельствует о том, что иранское оружие не настолько точно, и идет речь об элементарных ошибках. Либо, как сейчас все больше об этом начинают говорить представители Ирана, это действия Израиля, который под видом Ирана наносит такие удары, чтобы вбить дополнительный клин в отношения Ирана с его арабскими соседями», — сказал политик.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись цели США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.