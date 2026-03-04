Косачев: гражданских надо вывести «из-под военной угрозы» на Ближнем Востоке

При этом сенатор отметил, что ответные удары Ирана, которые наносятся не прицельно по военным объектам США в странах региона, а в том числе по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры, выглядят «крайне странными». «Либо это свидетельствует о том, что иранское оружие не настолько точно, и идет речь об элементарных ошибках. Либо, как сейчас все больше об этом начинают говорить представители Ирана, это действия Израиля, который под видом Ирана наносит такие удары, чтобы вбить дополнительный клин в отношения Ирана с его арабскими соседями», — сказал политик.