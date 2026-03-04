СBS News сообщил о целях бомбардировщиков США B-2 в Иране

Cтратегический стелс-бомбардировщик В-2 Spirit был разработан компанией Northrop Grumman (США), свой первый полет совершил в 1989 году. Он способен подниматься на высоту около 15 тыс. м при нагрузке 18 тыс. кг. На вооружении бомбардировщика могут состоять как обычные, так и ядерные боеголовки. Экипаж состоит из двух человек.