СBS News сообщил о целях бомбардировщиков США B-2 в Иране

Американские бомбардировщики B-2 наносят удары по объектам Корпуса стражей исламской революции (КСИР), включая командные пункты, склады вооружений и предприятие по сборке ракет, пишет CBS News со ссылкой на двух чиновников США.

Источник: AP 2024

Ранее Центральное командование ВС США подтвердило, что B-2 Spirit нанесли удары по военным объектам Ирана.

Cтратегический стелс-бомбардировщик В-2 Spirit был разработан компанией Northrop Grumman (США), свой первый полет совершил в 1989 году. Он способен подниматься на высоту около 15 тыс. м при нагрузке 18 тыс. кг. На вооружении бомбардировщика могут состоять как обычные, так и ядерные боеголовки. Экипаж состоит из двух человек.

B-2 широко применялся при бомбардировках Югославии союзниками по НАТО в 1999 году, а также в конфликтах в Ираке и Афганистане. Бомбардировщик за счет своих стелс-характеристик способен действовать в условиях плотного противодействия ПВО.

Материал дополняется

