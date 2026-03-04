Пентагон обнародовал имена первых американских военнослужащих, погибших в Иране

Все четверо военнослужащих служили в 103-м командовании по обеспечению безопасности, расположенном в Де-Мойне, штат Айова. Их смерть стала тяжелым ударом как для военных, так и для их семей. Пентагон выразил соболезнования родным и близким погибших, отметив их преданность службе и стране.