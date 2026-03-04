Ричмонд
Пентагон обнародовал имена первых американских военнослужащих, погибших в Иране

Пентагон опубликовал имена первых военнослужащих США, которые погибли в результате конфликта в Иране.

Пентагон опубликовал имена первых военнослужащих США, которые погибли в результате конфликта в Иране. В списке значатся капитан Коди Хорк, сержант 1-го класса Ной Тидженс, сержант 1-го класса Николь Амор и сержант Деклан Коуди, который стал жертвой атаки дронов.

Все четверо военнослужащих служили в 103-м командовании по обеспечению безопасности, расположенном в Де-Мойне, штат Айова. Их смерть стала тяжелым ударом как для военных, так и для их семей. Пентагон выразил соболезнования родным и близким погибших, отметив их преданность службе и стране.

Сержант Деклан Коуди, который погиб в результате атаки дрона, стал символом мужества и самоотверженности среди своих сослуживцев. В то время как расследование обстоятельств инцидента продолжается, военные эксперты подчеркивают важность анализа рисков, связанных с использованием беспилотных летательных аппаратов в зонах конфликта.

Служба в 103-м командовании по обеспечению безопасности требует высокой квалификации и готовности к выполнению сложных задач в условиях повышенной опасности. Потеря этих военнослужащих подчеркивает серьезность текущей ситуации и необходимость поддержки их семей в это трудное время.

Ранее КСИР заявил о 680 погибших и раненых военных США и Израиля.

