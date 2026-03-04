Пленный из ВСУ рассказал, что 1,5 года сидел в подвалах и ждал солдат ВС РФ

«Получилось так, что мы прибыли в город Волчанск группой из трех человек. При переходе моста к агрегатному заводу начался обстрел. Ребята побежали через мост, а я вернулся назад в город. Поняв, что русского солдата я не встречу на этой половине города, я закопал оружие, снял форму, надел гражданку и, познакомившись с местным населением, стал дожидаться русских уже в подвалах с местными, которые проживали в городе Волчанске. Получается, полтора года прошло [как я скрывался]», — сказал он на видео, которое есть в распоряжении ТАСС.