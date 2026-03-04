Ричмонд
Пленный из ВСУ рассказал, что 1,5 года сидел в подвалах и ждал солдат ВС РФ

Он вышел из укрытия сразу как увидел российские войска.

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Рядовой из спецбатальона «Шквал» (комплектуемый из экс-заключенных) 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Вячеслав Турбаевский рассказал, что по прибытии в город Волчанск переоделся в гражданскую одежду и полтора года скрывался в подвале в ожидании российских солдат.

«Получилось так, что мы прибыли в город Волчанск группой из трех человек. При переходе моста к агрегатному заводу начался обстрел. Ребята побежали через мост, а я вернулся назад в город. Поняв, что русского солдата я не встречу на этой половине города, я закопал оружие, снял форму, надел гражданку и, познакомившись с местным населением, стал дожидаться русских уже в подвалах с местными, которые проживали в городе Волчанске. Получается, полтора года прошло [как я скрывался]», — сказал он на видео, которое есть в распоряжении ТАСС.

Турбаевский отметил, что вышел из укрытия сразу как увидел российских солдат и обратился с просьбой вывезти его в Российскую Федерацию.

«На территорию Украины я не планирую возвращаться, а ребятам хочу сказать: “Это не ваша война, не делайте глупостей, есть возможность — сдавайтесь в плен”, — обратился он к сослуживцам, находясь в плену на территории России.

Волчанск освобожден от ВСУ. Все административные здания и важные объекты находятся под контролем военнослужащих группировки войск «Север».

Волчанск — крупный населенный пункт Харьковской области, на начало 2023 года в нем проживало около 17 тыс. человек. Киев превратил город в большой укрепрайон с развитой сетью подземных коммуникаций и мощной линией обороны по реке Волчья. Для обороны ВСУ использовали крупные промышленные предприятия на территории Волчанска. Бои за населенный пункт начались в мае 2024 года.