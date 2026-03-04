Ричмонд
Сын Хаменеи стал кандидатом на пост верховного лидера Ирана, пишут СМИ

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Моджатаба Хаменеи, сын погибшего в результате ударов США и Израиля верховного лидера Ирана Али Хаменеи, является главным кандидатом на пост верховного лидера Ирана, сообщает газета New York Times со ссылкой на осведомленных иранских чиновников.

Источник: Reuters

«Высшие религиозные деятели, ответственные за выбор следующего верховного лидера Ирана, встретились во вторник для обсуждения, и сын убитого бывшего лидера, аятоллы Али Хаменеи, стал явным главным кандидатом на пост», — говорится в сообщении.

По информации источников издания, рассматривалась возможность объявления Моджатабы Хаменеи преемником своего отца уже в среду утром, но появились опасения, что это может сделать его мишенью для США и Израиля.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

