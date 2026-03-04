Взрывы произошли в Куме, где заседает Совет, избирающий верховного лидера Ирана

В иранском городе Кум прогремели мощные взрывы, согласно информации, предоставленной иракским новостным агентством INA. На данный момент нет данных о причинах происшествий.:
Взрывы в Кум произошли на фоне недавних атак, которые уже обрушились на этот город. 3 марта Кум также подвергся ударам, в результате которых был атакован офис Совета экспертов — органа, отвечающего за выбор высшего руководителя страны. К счастью, ни одно из духовных лиц не пострадало, так как их эвакуация была проведена заранее.
Тем не менее, предыдущие атаки привели к трагическим последствиям: шесть человек погибли, а еще 30 получили ранения. Эти события подчеркивают нестабильную ситуацию в регионе и необходимость более тщательного анализа угроз безопасности.
Ранее сообщалось, что Моджтаба Хаменеи, сын нынешнего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, назначат гверховным лидером Об этом написало издание The New York Times, ссылаясь на информацию от трех иранских чиновников.
По данным источников, власти Ирана планируют официально объявить о назначении Моджтабы Хаменеи утром 4 марта. Это событие может стать ключевым моментом в политической истории страны, учитывая влияние, которое должность верховного лидера оказывает на внутреннюю и внешнюю политику Ирана.