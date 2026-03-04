Ричмонд
Первый вывозной рейс S7 вылетел из Дубая в Новосибирск

Первый вывозной рейс S7 вылетел из Дубая в Новосибирск с полной загрузкой.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Первый вывозной рейс авиакомпании S7 вылетел из Дубая в Новосибирск с полной загрузкой, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Ранее авиакомпания S7 запрашивала разрешение на выполнение рейса из Дубая в Новосибирск альтернативным маршрутом через Анталью.

«Первый вывозной рейс S7 5786 Дубай (DXB) — Новосибирск вылетел в 03.51 по местному времени (02.51 мск — ред.) с полной загрузкой. Ориентировочное время прибытия в аэропорт Толмачево — 19.10 по новосибирскому времени (15.10 мск — ред.)», — сообщила авиакомпания в Telegram-канале.

Уточняется, что полет осуществляется по согласованному маршруту с технической посадкой в Анталье для дозаправки на воздушном судне Airbus A321.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.

Наибольшее число туристов оказались заблокированными в ОАЭ. В настоящее время их вывозят эмиратские и российские авиакомпании.

