NYT утверждает, что в боях на Ближнем Востоке погибло почти 900 человек

На Ближнем Востоке с начала американо-израильской операции против Ирана в ходе военных действий погибли уже более 870 человек.
Такое заявление опубликовала газета The New York Times, отмечая, что подавляющее большинство смертей, о которых сообщается на данный момент, произошло в Иране.
Кроме того, утверждается, что конфликт также уже привёл к гибели людей в Бахрейне, Кувейте, Объединённых Арабских Эмиратах, Ливане и Израиле, а также к гибели шести американских солдат.
В Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) при этом ранее заявили, что с момента начала конфликта с Ираном погибли и пострадали уже более 680 американских и израильских военных.