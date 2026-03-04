СМИ узнали, как были сбиты американские истребители в Кувейте

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Три американских истребителя F-15E были сбиты по ошибке одним кувейтским истребителем F/A-18, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Ранее Центральное командование США сообщило, что три американских истребителя F-15E были сбиты 1 марта над Кувейтом дружественным огнем.
«Кувейтский истребитель F/A-18 стал причиной непреднамеренного сбития трёх американских F-15 в воскресенье. Один пилот F/A-18 выпустил три снаряда по американским самолётам. Все три американских самолёта были сбиты», — говорится в сообщении.
По информации источника издания, это произошло после того, как несколько иранских беспилотников пробили кувейтскую систему ПВО, из-за чего представители Кувейта «были на пределе» при обнаружении их радарами приближающихся самолётов и открыли по ним огонь.