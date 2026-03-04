Ричмонд
На Ближнем Востоке с 28 февраля погибли более 870 человек, пишут СМИ

NYT: более 870 человек погибли во время боевых действий на Ближнем Востоке.

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Более 870 человек погибли в результате боевых действий на Ближнем Востоке с 28 февраля, утверждает газета New York Times.

«Более 870 человек были убиты в результате боевых действий на Ближнем Востоке с момента атаки США и Израиля на Иран в субботу», — говорится в сообщении.

Как указывает издание, подавляющее большинство погибли в Иране. Кроме того, по данным New York Times, конфликт уже привёл к гибели людей в Бахрейне, Кувейте, ОАЭ, Ливане, Израиле, а также среди американских военных.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

