Участникам нападения на кубинских пограничников предъявили обвинения

МЕХИКО, 4 мар — РИА Новости. Генеральная прокуратура Кубы сообщила о предъявлении обвинений в терроризме шести фигурантам дела о попытке вооруженного проникновения на территорию страны, которое произошло 25 февраля.
«Шести обвиняемым предъявлены обвинения в преступлениях терроризма, предусмотренных Уголовным кодексом. Прокуратура распорядилась об их содержании под стражей в качестве меры пресечения в виде предварительного заключения», — говорится сообщении на сайте ведомства.
Уголовное дело было возбуждено по факту попытки проникновения на территорию республики через акваторию провинции Санта-Клара с целью совершения террористических актов. Расследование ведет специализированный орган по расследованию преступлений против государственной безопасности МВД Кубы, прокуратура осуществляет процессуальный контроль.
Ранее кубинские силовые структуры раскрыли детали инцидента с катером, прибывшим со стороны США. По их данным, судно было перехвачено в районе муниципалитета Коральильо у канала Лос-Пинос примерно в одной морской миле от внешней линии островов. В ходе перестрелки был ранен командир кубинского пограничного катера.
Силовики сообщили, что на борту были изъяты два высокоточных снайперских комплекса Ruger Precision с глушителями, три автомата АКМ, несколько винтовок AR-15, помповое ружье Winchester, винтовка Tavor, пистолеты, а также 12 846 патронов различных калибров, оптические прицелы, бронежилеты, тактические шлемы, средства связи, спутниковый терминал Starlink и беспилотник. По утверждению МВД, вооружение предназначалось для атак на военные объекты и провоцирования массовых беспорядков.
В прокуратуре подчеркнули, что расследование ведется с соблюдением конституционных гарантий и норм закона, а по его итогам будут приняты соответствующие процессуальные решения.