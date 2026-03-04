Ричмонд
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Участникам нападения на кубинских пограничников предъявили обвинения

Участников нападения на кубинских пограничников обвинили в терроризме.

Источник: © РИА Новости

МЕХИКО, 4 мар — РИА Новости. Генеральная прокуратура Кубы сообщила о предъявлении обвинений в терроризме шести фигурантам дела о попытке вооруженного проникновения на территорию страны, которое произошло 25 февраля.

«Шести обвиняемым предъявлены обвинения в преступлениях терроризма, предусмотренных Уголовным кодексом. Прокуратура распорядилась об их содержании под стражей в качестве меры пресечения в виде предварительного заключения», — говорится сообщении на сайте ведомства.

Уголовное дело было возбуждено по факту попытки проникновения на территорию республики через акваторию провинции Санта-Клара с целью совершения террористических актов. Расследование ведет специализированный орган по расследованию преступлений против государственной безопасности МВД Кубы, прокуратура осуществляет процессуальный контроль.

Ранее кубинские силовые структуры раскрыли детали инцидента с катером, прибывшим со стороны США. По их данным, судно было перехвачено в районе муниципалитета Коральильо у канала Лос-Пинос примерно в одной морской миле от внешней линии островов. В ходе перестрелки был ранен командир кубинского пограничного катера.

Силовики сообщили, что на борту были изъяты два высокоточных снайперских комплекса Ruger Precision с глушителями, три автомата АКМ, несколько винтовок AR-15, помповое ружье Winchester, винтовка Tavor, пистолеты, а также 12 846 патронов различных калибров, оптические прицелы, бронежилеты, тактические шлемы, средства связи, спутниковый терминал Starlink и беспилотник. По утверждению МВД, вооружение предназначалось для атак на военные объекты и провоцирования массовых беспорядков.

В прокуратуре подчеркнули, что расследование ведется с соблюдением конституционных гарантий и норм закона, а по его итогам будут приняты соответствующие процессуальные решения.

Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше