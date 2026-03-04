Участникам нападения на кубинских пограничников предъявили обвинения

Силовики сообщили, что на борту были изъяты два высокоточных снайперских комплекса Ruger Precision с глушителями, три автомата АКМ, несколько винтовок AR-15, помповое ружье Winchester, винтовка Tavor, пистолеты, а также 12 846 патронов различных калибров, оптические прицелы, бронежилеты, тактические шлемы, средства связи, спутниковый терминал Starlink и беспилотник. По утверждению МВД, вооружение предназначалось для атак на военные объекты и провоцирования массовых беспорядков.