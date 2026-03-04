Системы ПВО Саудовской Аравии уничтожили девять БПЛА

Системы ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили девять беспилотников при входе в воздушное пространство королевства.
Об этом Министерство обороны страны сообщило на своей странице в соцсети X.
«Системы ПВО перехватили и уничтожили девять беспилотников при входе в воздушное пространство королевства», — говорится в публикации.
Ранее временно закрылось посольство Канады в Саудовской Аравии.
Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил NewsNation, что после нападения на посольство Соединённых Штатов в Эр-Рияде и гибели американских военнослужащих последуют ответные меры.
