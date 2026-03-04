«Хезболлах» заявило о ракетном ударе по скоплению солдат в Израиле

В ночь на 2 марта север Израиля подвергся обстрелу со стороны Ливана. Ответственность взяло на себя движение «Хезболлах», заявив, что ракеты по израильской территории были выпущены в ответ на убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Вслед за этим ВВС Израиля начали наносить массированные удары по ливанской территории. Позднее начальник Генштаба израильской армии Эяль Замир объявил о начале наступательной операции против «Хезболлах», которая, по его словам, может длиться «долгие дни».