«Хезболлах» заявило о ракетном ударе по скоплению солдат в Израиле

Информации о возможных потерях среди военных ЦАХАЛ нет.

РАБАТ, 4 марта. /ТАСС/. Шиитское движение «Хезболлах» атаковало ракетами группу израильских военнослужащих, сосредоточенных в районе населенного пункта Метула в северном регионе еврейского государства. Об этом говорится в заявлении движения, опубликованном в Telegram-канале «Хезболлах».

«Сторонники исламского сопротивления обстреляли ракетами скопление вражеских [израильских] сил на участке близ Метулы», — указывается в документе. В нем подчеркивается, что атака была совершена утром 4 марта. О возможных потерях среди израильских военных информация в заявлении движения отсутствует.

В ночь на 2 марта север Израиля подвергся обстрелу со стороны Ливана. Ответственность взяло на себя движение «Хезболлах», заявив, что ракеты по израильской территории были выпущены в ответ на убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Вслед за этим ВВС Израиля начали наносить массированные удары по ливанской территории. Позднее начальник Генштаба израильской армии Эяль Замир объявил о начале наступательной операции против «Хезболлах», которая, по его словам, может длиться «долгие дни».

