Трамп с улыбкой ударил канцлера Мерца на пресс-конференции в Белом доме

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп резко высказался о Европе, назвав её мягкой и неузнаваемой. По его мнению, многие страны слишком увлеклись «зелёной» повесткой и утратили прежнюю силу. Президент США подчеркнул, что Европа должна вернуться к решительным и жёстким действиям, а не оставаться в растерянном положении.