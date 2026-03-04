Трамп с улыбкой ударил канцлера Мерца на пресс-конференции в Белом доме

«Мы должны ударить их очень, очень сильно», — подчеркнул американский лидер.
Трамп хлопнул ладошкой Мерца по ноге. Видео © X / Aaron Rupar.
Событие вызвало шквал комментариев в прессе и социальных сетях — демонстрация силы в таком виде для Европы стала неожиданностью.
Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп резко высказался о Европе, назвав её мягкой и неузнаваемой. По его мнению, многие страны слишком увлеклись «зелёной» повесткой и утратили прежнюю силу. Президент США подчеркнул, что Европа должна вернуться к решительным и жёстким действиям, а не оставаться в растерянном положении.
