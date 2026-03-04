Ричмонд
Иеромонах рассказал, когда можно есть морепродукты в пост

Иеромонах Феодорит: в «елейные» дни Великого поста разрешается есть морепродукты.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Согласно одной из практик Великого поста, морепродукты едят в дни, когда монашеский устав разрешает пищу, приготовленную с использованием растительного масла, рассказал РИА Новости иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

Великий пост в 2026 году длится с 23 февраля до наступления Пасхи 12 апреля, включая Страстную неделю. Постные традиции пришли на Русь вместе с христианством из Византии, сформировались в Средиземноморском регионе с его специфической кухней. В период Великого поста священники рекомендуют мирянам отказаться от мяса, яиц, молока, молочных продуктов, и — за исключением некоторых дней — от рыбы. Церковный — монашеский — устав (Типикон), предполагает более жесткие требования. Меру поста рекомендуется определить индивидуально в беседе со священником.

«Одна из существующих в России практик поста заключается в том, что в “елейные” дни, то есть, когда Типикон дозволяет использование в пищу растительного масла, едят и морских гадов — морепродукты. Это заимствование из греческих монастырей», — сказал отец Феодорит Сеньчуков.

По его словам, раньше такой традиции не было, так как морепродукты на Руси не были широко распространены.

«Но по греческому обычаю есть морских гадов в такие дни можно. Кстати, у греков в эти же дни можно есть и неочищенную рыбью икру, то есть не зернистую, а типа селедочной. Но мне кажется, это лишнее, так как икрой выделяют в меню именно Лазареву субботу (4 апреля в 2026 году — ред.)», — пояснил священник.

Он напомнил, что, согласно Типикону, кроме выходных пища с растительным маслом и вино разрешены в праздник обретения главы Иоанна Предтечи (в 2026 году 9 марта), в четверток Великого канона (в 2026 году 26 марта), в Лазареву субботу (в этом году 4 апреля), в Вербное Воскресенье (в этом году 5 апреля) и Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля), а также в Великий Четверток (в этом году 9 апреля).