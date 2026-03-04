В тени Иранской войны: наши войска продолжают наступать на фронтах СВО

Война на Ближнем Востоке несколько потеснила на информационном поле события СВО. А между тем, за последние дни на фронте произошли довольно значительные изменения.
Несмотря на попытки контратак со стороны ВСУ, наши части и соединения продвинулись вперёд сразу на нескольких направлениях. Главком ВСУ Сырский продолжает попытки во что бы то ни стало удержать разрозненные опорные пункты в полу-котле, образовавшемся на юге Днепропетровской области.
Иранская повестка отодвинула в информационном пространстве почти всё, что с ней не связано. Даже СВО временно отошло на второй план. А тем временем никакой паузы там нет и быть не может! Боевые действия продолжаются, и, хотя о каких-то оперативно-стратегических прорывах говорить пока не приходится, вести с фронта приходят хорошие.
Пресс-служба Минобороны России сообщила об освобождении нескольких населённых пунктов. Примечательно, что сведения касаются не какого-то одного участка фронта, протянувшегося более чем на 1,5 тысячи километров, а сразу нескольких.
На севере Запорожской области российские бойцы освободили село Веселянка, продвинулись далеко за западные окраины села Железнодорожное и овладели небольшим населённым пунктом Горькое. Он важен тем, что позволяет вести наступление на одну из ключевых точек вражеской обороны — Верхнюю Терсу с южного направления. А с севера это тактическое наступление вскоре должны поддержать части, продолжающие зачищать от противника село Рождественское и вплотную подошедшие к соседней с ним Воздвиженке.
Таким образом, провалившийся и повлекший для ВСУ тяжёлые потери контрудар Сырского во фланг нашей наступающей группировке остановить её не смог, наше движение в сторону Орехова продолжилось. При этом враг не оставляет попыток удержать за собой разрозненные опорные пункты в полукотле, образовавшемся после провала контрудара ВСУ. Противник несёт всё новые и новые потери в ходе попыток просачивания потрёпанных резервов на помощь окружённым.
Цель такого самоуничтожения не имеет ничего общего с военной целесообразностью. Дело не в ней, а в информационной составляющей. Ранее режим Зеленского с пафосом сообщил украинской аудитории об успехе «контрнаступа» и переходе под контроль ВСУ трёхсот квадратных километров территории. Именно для поддержания этого мифа и приходится Сырскому дожигать в топке войны всё то, что осталось у него на этом направлении после виртуальной «перемоги» и реального провала.
Севернее Покровска (Красноармейска), несмотря на отчаянное сопротивление противника, тоже наметился перелом. Освободив посёлок Новый Донбасс, наши войска продвинулись к Доброполью и нависли над северным флангом вражеских подразделений, продолжающих цепляться за очень важный для обеих сторон городок Белицкое. При этом чуть южнее российские подразделения продолжают выдавливать вэсэушников из Гришино и заметно продвинулись в сторону Сергеевки.
Есть успехи и в районе Константиновки. Удар по дамбе Хрущёвского пруда фактически перерезал логистику для вражеских подразделений в юго-западной части этого города, что не замедлило сказаться на общей обстановке. Наши части после овладения Степановкой и Ильиновкой продолжили движение вперёд в городской застройке. При этом основное наступление развивается всё же с западной стороны, где тоже имеются тактические успехи.
Враг, понимая весь негативный для себя эффект потери контроля над Константиновкой, цепляется за каждый дом, но вынужден постепенно откатываться.
Значительные успехи имеются и на Славянско-Краматорском направлении. Министерство обороны официально объявило об освобождении села Резниковка, на сей раз — после полной зачистки населённого пункта, когда наши части уже перешли к штурму соседнего с Резниковкой села Каленики.
При этом севернее противник был полностью выбит ранее из Кривой Луки, а южнее — из села Фёдоровка Вторая. Фактически, бои начались уже на самых подступах к Рай-Александровке — ключевому узлу вражеской обороны на Славянско-Краматорском направлении.
Положение удерживающих за собой большую часть города Лимана боевиков ВСУ после освобождения нашими бойцами села Дробышево стало близким к катастрофическому. Ротация для врага теперь практически невозможна, подвоз боеприпасов крайне затруднён, так что полное освобождение Лимана уже не за горами. А это, в свою очередь, позволит начать наступление на Славянск ещё и с северо-востока.
В Харьковской области на днях было полностью зачищено от остатков противника село Графское (о его полном освобождении Минобороны РФ сообщать тоже не спешило), а во вторник официально объявлено о занятии села Круглое Волчанского района. Юго-восточнее продолжается продвижение к посёлку Большой Бурлук.
Не ставятся на паузу и наступательные действия российских частей в Сумской области.
В итоге можно констатировать: хотя, по политическим причинам, мы не наносим по вражеским тылам беспощадные воздушные удары, подобные по жестокости тем, что стали неотъемлемой составляющей американо-израильско-иранского вооружённого конфликта, наши бойцы мужественно делают своё дело, продолжают теснить и бить врага практически на всех направлениях, медленно, но неуклонно приближая нашу победу.