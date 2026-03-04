В тени Иранской войны: наши войска продолжают наступать на фронтах СВО

Цель такого самоуничтожения не имеет ничего общего с военной целесообразностью. Дело не в ней, а в информационной составляющей. Ранее режим Зеленского с пафосом сообщил украинской аудитории об успехе «контрнаступа» и переходе под контроль ВСУ трёхсот квадратных километров территории. Именно для поддержания этого мифа и приходится Сырскому дожигать в топке войны всё то, что осталось у него на этом направлении после виртуальной «перемоги» и реального провала.