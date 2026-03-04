Спецборт МЧС с россиянами, покинувшими Иран, прибыл в Жуковский из Баку

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против исламской республики. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, со своей стороны, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.