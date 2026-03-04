Ричмонд
Спецборт МЧС с россиянами, покинувшими Иран, прибыл в Жуковский из Баку

Спецборт МЧС с вышедшими из Ирана в Азербайджан россиянами прилетел в Жуковский.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Спецборт МЧС с россиянами, покинувшими Иран через наземные пункты пропуска с Азербайджаном, прилетел в подмосковный аэропорт Жуковский, сообщает пресс-служба министерства.

«Борт МЧС России прибыл в подмосковный аэропорт “Жуковский”, — говорится в заявлении.

Речь идет о самолете Ил-76, который вылетел из Азербайджана в ночь на среду. На борту — 117 человек, в том числе 54 ребенка.

Соотечественников сопровождала группа врачей отряда «Центроспас» и психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

Атака на Иран.

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против исламской республики. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, со своей стороны, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. По данным иранского Красного Полумесяца, жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля стали не менее 787 человек. Иран в ответ наносит удары по израильской территории и американским объектам на Ближнем Востоке.

Накануне Трамп признал, что военная операция может продлиться дольше первоначальных оценок в четыре-пять недель. При этом госсекретарь Марко Рубио анонсировал еще более мощные удары по Ирану.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Президент призвал стороны вернуться к диалогу. По его словам, Москва сделает все возможное для стабилизации ситуации в регионе. Путин обсудил пути решения конфликта с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Бахрейна.

