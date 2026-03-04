Президент США показал, как «будет обращаться с Германией» и ударил Мерца

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Вашингтоне 3 марта пошутил об отношениях с Германией.
Отвечая на вопрос журналистов о будущем сотрудничестве с Берлином, он с улыбкой ударил ладонью по ноге канцлера ФРГ Фридриха Мерца.
Предположительно, этот жест Трамп использовал как демонстрацию того, что США собираются жестко вести себя в отношениях с Германией.
Американский лидер и раньше критиковал европейские страны. Он не раз заявлял, что Европа за последние годы ослабла и столкнулась с рядом серьезных проблем.
