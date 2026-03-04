Ричмонд
Президент США показал, как «будет обращаться с Германией» и ударил Мерца

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Вашингтоне 3 марта пошутил об отношениях с Германией.

Отвечая на вопрос журналистов о будущем сотрудничестве с Берлином, он с улыбкой ударил ладонью по ноге канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

Предположительно, этот жест Трамп использовал как демонстрацию того, что США собираются жестко вести себя в отношениях с Германией.

Американский лидер и раньше критиковал европейские страны. Он не раз заявлял, что Европа за последние годы ослабла и столкнулась с рядом серьезных проблем.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
