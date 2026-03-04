Россиян предупредили, когда борьба с ожирением требует операции

Диагноз «ожирение» ставится, если индекс массы тела человека (ИМТ) выше 30 кг/м² (I степень ожирения). При ИМТ выше 35 кг/м² — это уже II степень ожирения, предупредила в беседе с RT Елена Шмидт, кандидат медицинских наук, бариатрический хирург, доцент кафедры факультетской хирургии СПбГУ.
«Ожирение оказывает системное влияние на организм. Избыточная жировая ткань — это не просто “запас энергии”, а активный эндокринный орган, который поддерживает хроническое воспаление и нарушает гормональную регуляцию. На этом фоне значительно повышается риск развития сахарного диабета 2-го типа, ишемической болезни сердца, инсульта, артериальной гипертензии, жировой болезни печени, синдрома обструктивного апноэ сна, заболеваний суставов», — разъяснила она.
Кроме того, по словам эксперта, ожирение может провоцировать обострение уже имеющихся хронических заболеваний и снижать продолжительность жизни.
«Именно поэтому ожирение рассматривается современной медициной как самостоятельное хроническое заболевание, требующее активного лечения, а не как исключительно эстетическая проблема», — подчеркнула собеседница RT.
Специалист добавила, что лечение ожирения всегда должно быть комплексным.
«Базой остаются изменение образа жизни, коррекция питания, повышение физической активности. В ряде случаев назначается медикаментозная терапия, которая помогает контролировать аппетит и метаболические процессы. Однако важно честно говорить: при тяжёлых формах ожирения, особенно если индекс массы тела превышает 35—40 и уже есть сопутствующие заболевания, консервативных мер может быть недостаточно для достижения устойчивого результата», — рассказала она.
В таких ситуациях рассматриваются хирургические методы лечения — бариатрические операции, добавила Шмидт.
«Сегодня это признанный во всём мире эффективный способ борьбы с тяжёлым ожирением. Они позволяют не только существенно снизить массу тела, но и добиться ремиссии сахарного диабета 2-го типа, нормализации артериального давления и других метаболических показателей. Решение о хирургическом лечении принимается индивидуально и требует тщательной оценки состояния пациента, но для многих людей именно этот шаг становится реальной возможностью вернуть здоровье и качество жизни», — заключила кандидат медицинских наук.
4 марта — Всемирный день борьбы с ожирением.
Ранее эксперт лаборатории «Гемотест» гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала RT, как лишняя жировая ткань влияет на обмен веществ и работу других систем.