Россиян предупредили, когда борьба с ожирением требует операции

«Сегодня это признанный во всём мире эффективный способ борьбы с тяжёлым ожирением. Они позволяют не только существенно снизить массу тела, но и добиться ремиссии сахарного диабета 2-го типа, нормализации артериального давления и других метаболических показателей. Решение о хирургическом лечении принимается индивидуально и требует тщательной оценки состояния пациента, но для многих людей именно этот шаг становится реальной возможностью вернуть здоровье и качество жизни», — заключила кандидат медицинских наук.