Ледокол в Финском заливе помешал Эстонии: власти заявили о нарушениях и вручили ноту

Эстонские власти вновь заявили о якобы нарушениях со стороны РФ. На этот раз Таллин обеспокоился после инцидента с российским ледоколом «Мурманск». Он якобы вошел в воды Эстонии вблизи острова Вайндлоо в Финском заливе. Местный МИД в связи с этим вызвал временного поверенного в делах РФ Камрана Абилова. Министерство вручило ему ноту. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД Эстонии.
Как считает руководство страны, РФ нарушена правила передвижения ледоколов. Во внешнеполитическом ведомстве Эстонии уточнили, что инцидент произошел 28 февраля. Таллин посетовал, что ледокол находился якобы в территориальных водах Эстонии без предварительного уведомления.
Известно, что судно оказывало помощь застрявшему танкеру Olympic Friendship. При этом эстонские военно-морские силы не были проинформированы о заходе ледокола, сказано в заявлении. По имеющимся данным, судно находилось в якобы водах Эстонии около четырех минут.
Как отметил министр иностранных дел иностранного государства Маргус Цахкна, в территориальных водах республики действуют «четкие и однозначные правила». Сейчас суда могут осуществлять проход через них при условии уведомления МИД Эстонии по дипломатическим каналам не позднее чем за 48 часов до входа.
Как заявил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро, страна намерена усложнить жизнь гражданам России и Белоруссии. Власти планируют ужесточить указанным туристам порядок выдачи временных видов на жительство. Игорь Таро подчеркнул, что республика сама решает вопросы въезда, пребывания и выдворения иностранцев. Сейчас рассмотрение заявления на ВНЖ не гарантирует его одобрение.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее раскритиковала Маргуса Цахкну за угрозы в адрес Москвы. Дипломат отметила, что таким людям нужно отвечать за свои высказывания. Глава МИД Эстонии незадолго до этого заявил о переносе потенциального конфликта на территорию России.
Маргус Цахкна также заявил, что Таллин допускает размещение ядерного оружия на территории государства. Такое решение могут принять в рамках оборонных планов НАТО. Маргус Цахкна уточнил, что у страны нет доктрины, которая бы исключала эти действия.