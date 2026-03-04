Ледокол в Финском заливе помешал Эстонии: власти заявили о нарушениях и вручили ноту

Эстонские власти вновь заявили о якобы нарушениях со стороны РФ. На этот раз Таллин обеспокоился после инцидента с российским ледоколом «Мурманск». Он якобы вошел в воды Эстонии вблизи острова Вайндлоо в Финском заливе. Местный МИД в связи с этим вызвал временного поверенного в делах РФ Камрана Абилова. Министерство вручило ему ноту. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД Эстонии.