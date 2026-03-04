США начали военную операцию в Эквадоре

«Вооруженные силы Эквадора и США начали операции против признанных террористическими организаций», — говорится в заявлении в соцсети Х.
Командование охарактеризовало это как пример приверженности партнеров США в Латинской Америке противодействию наркотерроризму.
В прошлом году Соединенные Штаты начали активно использовать в этом регионе Вооруженные силы для уничтожения катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям американских властей, такие операции направлены на борьбу с транснациональной преступностью и торговлей опасными веществами.