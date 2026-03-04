Ричмонд
США начали военную операцию в Эквадоре

ВАШИНГТОН, 4 мар — РИА Новости. США начали совместную с Эквадором операцию против террористических организаций, сообщило Южное командование Пентагона.

Источник: Reuters

«Вооруженные силы Эквадора и США начали операции против признанных террористическими организаций», — говорится в заявлении в соцсети Х.

Командование охарактеризовало это как пример приверженности партнеров США в Латинской Америке противодействию наркотерроризму.

В прошлом году Соединенные Штаты начали активно использовать в этом регионе Вооруженные силы для уничтожения катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям американских властей, такие операции направлены на борьбу с транснациональной преступностью и торговлей опасными веществами.

