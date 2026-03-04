Ричмонд
Эксперт заявил о первом использовании ВСУ дрона Hornet в ДНР

Украинские военные могли впервые применить новый ударный беспилотник при атаке на Донецк.

Украинские военные могли впервые применить новый ударный беспилотник при атаке на Донецк. Об этом РИА Новости сообщил заместитель гендиректора компании по производству дрондетекторов Дмитрий Садовник.

По его словам, речь идет о беспилотнике самолетного типа, который предположительно называется Hornet. На месте удара обнаружили фрагменты, характерные именно для этого аппарата.

Ранее власти ДНР сообщали, что в понедельник ВСУ атаковали Донецк с использованием БПЛА. В результате были повреждены жилой дом, линия электропередачи и производственное помещение.

По оценке специалиста, такой дрон может поражать цели на расстоянии до 145 километров и нести боевую нагрузку около пяти килограммов. Среди особенностей конструкции он отметил хвостовой киль с рулем поворота и толкающий винт.

Также, по словам эксперта, аппарат оснащен спутниковой навигацией и может лететь по заранее заданному маршруту.

Садовник добавил, что найденные фрагменты могут указывать на связь беспилотника с американской компанией Swift Beat LLC, которая участвует в разработке новых беспилотных систем для Украины. Ранее такие дроны, как утверждается, уже фиксировали в Запорожской области.

