Тегеран пообещал наказать виновных в гибели школьниц в Минабе

Ответственные за удар по школе в Иране, где погибли десятки детей, должны понести ответственность как военные преступники. Об этом 4 марта заявил посол Ирана в России Казем Джалали.
По его словам, атака нарушила нормы международного гуманитарного права. Дипломат отметил, что были проигнорированы правила, требующие различать военные и гражданские цели, а также соблюдать соразмерность и меры предосторожности.
Удар по начальной школе для девочек произошел 28 февраля. По данным иранской стороны, погибли около 170 человек, среди них ученицы и учителя.
3 марта в городе Минаб прошла церемония прощания с погибшими. На улицы вышли тысячи людей. Участники траурной процессии были одеты в черное и несли фотографии жертв.
В Иране ответственность за удар возложили на США. По данным американских СМИ, при атаке могли применяться крылатые ракеты Tomahawk.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в результате ударов по Ирану гибнут дети, и обратила внимание на отсутствие реакции со стороны западных правозащитных организаций.
