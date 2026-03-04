Иран силен в мести: Вассерман сказал, какой ад пообещали Израилю и США

Представители Ирана заявили, что продолжат целенаправленные атаки объектов США и Израиля, пообещав отомстить за нанесенные удары по республике, убийство мирных граждан и верховного лидера страны Али Хаменеи. Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман объяснил aif.ru, почему американцам и израильтянам следует серьезно отнестись к угрозам Тегерана. Парламентарий также рассказал, как обострение ситуации на Ближнем Востоке отразиться на Украине.
«Врата ада будут открываться все больше».
«То, что Иран будет мстить, не вызывает сомнений. И я бы на месте президента США Дональда Трампа не поддавался на провокации израильского премьера Нетаньяху», — сказал Вассерман.
Депутат подчеркнул, что к высказыванию официального представителя Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Али Мохаммада Наини о том, что «“врата ада” будут открываться Соединенным Штатам и Израилю с каждой минутой все больше и больше», следует отнестись со всей серьезностью.
«У иранцев многовековой опыт мести, что хорошо всем известно, и они изобретательны в своей мести. Вероятно, будут использовать разнообразные диверсионные и террористические методы. Взрывы, стрельба — в Израиле и США много чего будет происходить», — считает Вассерман.
Киев оставят без боеприпасов.
Депутат уверен, что конфликт Ирана с США и Израилем негативно отразится на поставках вооружения Украине.
«Из-за военных действий на Ближнем Востоке произойдет резкое сокращение поддержки киевского режима со стороны коллективного Запада. В частности, есть основания полагать, что зенитных боеприпасов у ВСУ уже практически не осталось. И, соответственно, небо над украинскими боевиками останется открытым для действий российской армии», — сказал Вассерман.
Интересно, что сам Зеленский был одним из немногих международных лидеров, поддержавших начало ударов по Ирану. Он объяснял это тем, что Тегеран якобы помогает российской армии.
Однако теперь его тон изменился. Произошло это после того, как стало понятно, что развернувшийся конфликт на Ближнем Востоке затягивается, и США вместе с ближневосточными странами потребуется огромное количество ракет ПВО.
«У нас могут возникнуть трудности с приобретением ракет и оружия для защиты нашего воздушного пространства. Американцам и их союзникам на Ближнем Востоке они могут понадобиться для самообороны, например, ракеты к ЗРК “Пэтриот”», — заявил Зеленский.
Как пишет Financial Times со ссылкой на американских военных чиновников, самые большие трудности могут возникнуть с ракетами-перехватчиками THAAD. А в целом Штаты могут потратить годовой запас ракет ПВО на два дня военной операции. Это не может не сказаться на Украине.
У Трампа могут возникнуть неприятности.
Вассерман отметил, что по итогу конфликта Ирана с США и Израилем все стороны провозгласят себя победителями.
Однако неприятностей больше всего будет у еврейского государства. Не обойдут стороной негативные последствия и Трампа.
«Немало будет неприятностей у Штатов, а конкретно у американского лидера. Если его и не вытеснят полностью из власти, демократам, скорее всего, удастся заблокировать продвижение его экономической программы. А эта экономическая программа, в конечном счёте, выгодна не только Вашингтону, а всему миру, причём, пожалуй, выгоднее всего России», — отметил Вассерман.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся удары по крупнейшим городам, включая Тегеран. В Белом доме объяснили атаку ракетной и ядерной угрозой со стороны Тегерана. По данным иранской стороны, в результате ударов погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и другие представители руководства страны, мирные жители. В ответ КСИР объявил о масштабной операции против объектов в Израиле и ряде стран Ближнего Востока, где размещены американские базы.