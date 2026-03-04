Степашин: Россия и США никогда не будут близкими друзьями

Степашин, в частности, обратил внимание на позицию американских президентов. «Про [Джо] Байдена не говорю, просто больной человек был. А [Дональд] Трамп — бизнесмен-ковбой. И он говорит: “Для меня Америка важнее всего, остальное мне неинтересно”. Так было, есть и будет. Так было в Первую мировую. Так было во время Великой Отечественной войны. Не успела война закончиться — они уже готовились», — напомнил политик.