Степашин: Россия и США никогда не будут близкими друзьями

«С американцами надо разговаривать, но понимать, что никогда близкими друзьями они с нами не будут. Это по определению», — сказал он.
Степашин, в частности, обратил внимание на позицию американских президентов. «Про [Джо] Байдена не говорю, просто больной человек был. А [Дональд] Трамп — бизнесмен-ковбой. И он говорит: “Для меня Америка важнее всего, остальное мне неинтересно”. Так было, есть и будет. Так было в Первую мировую. Так было во время Великой Отечественной войны. Не успела война закончиться — они уже готовились», — напомнил политик.
Он отметил, что с Франклином Делано Рузвельтом (1933−1945) СССР можно было договариваться, но после его смерти к власти пришел Гарри Трумэн (1945−1953). «Атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки — это бомбы против России. Нам намекнули: имейте в виду, следующими будете вы», — указал экс-премьер РФ.
Однако в нынешней ситуации Степашин видит позитив. «По крайней мере, приход Трампа к власти дает надежду в какой-то степени на то, что некоторые проблемы мы можем решить более динамично, чем с Байденом. С Байденом вообще не о чем было разговаривать», — заключил он.