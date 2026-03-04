Военкор рассказал о налаживании связи и технике в зоне спецоперации

Также Сладков опроверг сообщения о нехватке автотехники на линии боевого соприкосновения. Он рассказал, что у военных есть различные виды техники, включая вездеходы «Улан-1» и «Улан-2», бронемашину «Тайфун», а также машины «Буран», «Титан» и «Линза».