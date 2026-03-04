Ричмонд
Военкор рассказал о налаживании связи и технике в зоне спецоперации

Российский военкор Александр Сладков сообщил, что в зоне специальной военной операции восстановилась интернет-связь.

Российский военкор Александр Сладков сообщил, что в зоне специальной военной операции восстановилась интернет-связь. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, связь работает стабильно, и командиры могут управлять подразделениями и контролировать обстановку. Он отметил, что теперь используется собственная система связи, а не иностранные спутниковые сервисы.

Также Сладков опроверг сообщения о нехватке автотехники на линии боевого соприкосновения. Он рассказал, что у военных есть различные виды техники, включая вездеходы «Улан-1» и «Улан-2», бронемашину «Тайфун», а также машины «Буран», «Титан» и «Линза».

Ранее основатель SpaceX Илон Маск заявлял, что компания приняла меры против возможного использования Россией спутниковой системы Starlink.

В Минобороны РФ при этом сообщали, что отключение терминалов Starlink не повлияло на систему связи и управления российскими войсками.

Читайте также: Эксперт заявил о первом использовании ВСУ дрона Hornet в ДНР.

