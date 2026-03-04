Губернатор Травников встретился с консулами шести стран в Новосибирске

В Новосибирске прошла встреча между властями области и руководителями консульских учреждений иностранных государств. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Так, на встрече собрались представители Киргизии, Таджикистана, Республики Союз Мьянма, Узбекистана, Казахстана и Армении. С главой области Андреем Травниковым они обсудили перспективы сотрудничества, планы и иностранных партнеров. Эти страны — среди ключевых партнеров области.
С участием представителей иностранных государств пройдет ряд крупных фестивалей и форумов. Самые крупные грядущие мероприятия: международный форум технологического развития «Технопром», Сибирский транспортный форум, форум-выставка сибирского гостеприимства «Дикоросы» и многие другие.
Как добавили в сообщении, на сегодня регион также развивает внешнеэкономические отношения с 129 государствами мира. Экспортные операции — с партнерами из 88 стран мира. Ведущие среди них — Китай, Казахстан, Индия, Беларусь, Болгария, Узбекистан, Турция, Киргизия, Вьетнам.