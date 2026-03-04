Кормиловский район вновь возглавил Амангельды Мендубаев

На пост главы Кормиловского района избрали 63-летнего Амангельды Мендубаева. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр Омска Сергей Шелест. Ранее чиновник уже занимал данную должность в период с 2017 по 2019 годы.
Напомним, что место главы Кормиловского района стало пустовать после того, как его досрочно покинул Вячеслав Бусс на фоне уголовного дела. По мнению следствия, экс-чиновник, используя своё служебное положение, дважды фиктивно устраивался в школы района, чтобы получить недостающий педагогический стаж и повышенную зарплату.
Отметим, что ещё недавно Мендубаев был главой Центрального округа. Кто перейдёт на эту должность в ближайшем будущем, пока неизвестно. Мэр Шелест пообещал рассказать об этом позже.
