Кормиловский район вновь возглавил Амангельды Мендубаев

Ранее он уже занимал этот пост в период с 2017 по 2019 годы.

Источник: Om1 Омск

На пост главы Кормиловского района избрали 63-летнего Амангельды Мендубаева. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр Омска Сергей Шелест. Ранее чиновник уже занимал данную должность в период с 2017 по 2019 годы.

Напомним, что место главы Кормиловского района стало пустовать после того, как его досрочно покинул Вячеслав Бусс на фоне уголовного дела. По мнению следствия, экс-чиновник, используя своё служебное положение, дважды фиктивно устраивался в школы района, чтобы получить недостающий педагогический стаж и повышенную зарплату.

Отметим, что ещё недавно Мендубаев был главой Центрального округа. Кто перейдёт на эту должность в ближайшем будущем, пока неизвестно. Мэр Шелест пообещал рассказать об этом позже.

Читайте также на портале Om1.ru.

В Омской области до 2028 года отремонтируют более 110 школ и детсадов.