США могут вооружить курдские группировки для удара по Ирану

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев отметил, что ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. По его словам, конфликт вокруг Ирана развивается на фоне действий США и Израиля, а также сохраняющихся противоречий между рядом стран региона.