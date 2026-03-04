США могут вооружить курдские группировки для удара по Ирану

Центральное разведывательное управление США может готовить план по вооружению курдской оппозиции в Иране. Об этом 3 марта сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
По данным канала, представители администрации президента США Дональда Трампа провели встречу с иранской оппозицией и курдскими группами. На ней обсуждалась возможность военной поддержки антиправительственных сил.
Как отмечается, курдские вооруженные формирования насчитывают тысячи бойцов. Они действуют в районе ирано-иракской границы, в основном на территории Иракского Курдистана.
По информации источников, эти силы могут быть задействованы в наземных действиях на западе Ирана.
Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев отметил, что ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. По его словам, конфликт вокруг Ирана развивается на фоне действий США и Израиля, а также сохраняющихся противоречий между рядом стран региона.
