В Вашингтоне обсуждают обвинения против временного лидера Венесуэлы Родригес

Администрация президента США, по данным агентства Reuters, может готовить уголовное дело против временного президента Венесуэлы Делси Родригес. Об этом издание сообщило со ссылкой на источники.
Как утверждают собеседники агентства, федеральные прокуроры рассматривают обвинения в коррупции и отмывании средств государственной нефтяной компании PDVSA. Речь идет о предполагаемых нарушениях в период с 2021 по 2025 год.
По данным Reuters, американские чиновники также передали Родригес список из нескольких бывших высокопоставленных представителей венесуэльской власти и их окружения, которых, как утверждается, хотят задержать с возможной последующей экстрадицией в США.
При этом заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш в комментарии под публикацией Reuters назвала эту информацию полностью ложной.
Делси Родригес заняла пост временного руководителя Венесуэлы после событий 3 января, когда президент Николас Мадуро и его супруга были задержаны американскими военными и доставлены в США. Там им предъявили обвинения, связанные со злоупотреблением властью и предполагаемыми связями с наркокартелями.
